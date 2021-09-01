Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi açıklandı mı?

TRT1'in ilk sezonuyla birlikte büyük bir ilgi gören dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için araştırmalar iyice artmış durumda. Dizinin sevenleri için Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili son durumu bir araya getirdik...

Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda "Alp Arslan" adıyla yayınlanacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Çekimleri devam eden dizinin Eylül ayı ortalarında yeni sezona başlayacağı tahmin ediliyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ALP ARSLAN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Alp Arslan adıyla yayınlanacak olan yeni sezon fragmanının ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor. Dizinin akıbeti ve yeni sezona ilişkin bilgilerin eylül ayı içinde aktarılması planlanıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Alp Arslan dizisi için kesinleşen isimler arasında Sultan Alparslan rolünde Barış Arduç, Nizamülmülk rolünde Mehmet Özgür var. Barış Arduç'un partneri rolünde ise Fahriye Evcen'in yer aldığı biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Venom: Zehirli Öfke oyuncuları kimler? Venom: Zehirli Öfke konusu nedir? Venom: Zehirli Öfke hakkında
TELEVİZYON Venom: Zehirli Öfke oyuncuları ve konusu
Jurassic World oyuncuları kimler? Jurrasic World filmi konusu ne? Jurassic World 1 hakkında
TELEVİZYON Jurrasic World oyuncuları ve konusu
Gökdelen filmi oyuncuları kim? Gökdelen filmi konusu ne?
TELEVİZYON Gökdelen filmi oyuncuları ve konusu
Bana Masal Anlatma konusu ne? Bana Masal Anlatma oyuncuları kim, nerede çekildi?
TELEVİZYON Bana Masal Anlatma konusu ne?
Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül dağı yeni sezon tarihi belli oldu! 2. sezon fragmanı yayınlandı!
TELEVİZYON Gönül Dağı ne zaman başlıyor?
TV Yayın akışı 1 Eylül 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 1 Eylül 2021
AÇIKLANDI - 31 Ağustos Reyting sonuçları 2021 Salı... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON 31 Ağustos reyting sonuçları açıklandı
Şahsiyet 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahsiyet 10. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYON Şahsiyet 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Baht Oyunu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu 11. son bölüm
TELEVİZYON Baht Oyunu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Ada Masalı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada Masalı 11. son bölüm
TELEVİZYON Ada Masalı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.