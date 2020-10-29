Uygulama yapan polis ekipleri, sürücülere Türk bayrağı hediye etti - İSTANBUL

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde uygulama yaptı.Uygulamada araç sürücülerinin bayramını kutlayan ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarında bilgilendirmede bulundu.Trafik güvenliği noktasında emniyet kemerinin takılmasının önemini de anlatan ekipler, sürücülere Türk bayrağı, araçta bulunan çocuklara ise emniyet kemeri aparatı hediye etti.Denetimde, polisin 'Cesur' isimli maskotu da sürücülerin ve çocukların bayramını kutladı.Türk bayrağı sallayarak köprüden geçen araç sürücüleri de bayramlarını kutlayan polis ekiplerine korna çalarak karşılık verdi.