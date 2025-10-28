Habertürk
        'Uykucu' filminin galası gerçekleşti

        'Uykucu'da buluştular

        Başrollerini; Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun yer aldığı, 29 Ekim'de gösterime girecek olan 'Uykucu' filminin galası gerçekleştirildi

        Giriş: 28.10.2025 - 09:31 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:31
        "Para hesabı yapmadık"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; başrollerini Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun paylaştığı, Polat Yağcı'nın yapımcılığında çekilen Poll Films imzalı 'Uykucu' filminin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu'nun yanı sıra oyuncu kadrosunda; Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda Can Ulkay'ın oturduğu, senaryosunu, Kubilay Tat'a ait olan film, 29 Ekim’de sinemalarda vizyona girecek.

        Galaya; Cavit Çağlar, Erman Yerdelen, Muzaffer Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Demir Karahan, Sümeyye Aydoğan, Nevra Serezli, Murat Serezli, Sedef Avcı, Şahika Ercümen, Esra Ronabar ve oğlu Mavi Rüzgar Falay, Bensu Soral, İbrahim Tilaver, Levent Özdilek ve Serap - Atakan Arslan gibi ünlü isimler katıldı.

        Çağatay Ulusoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Metni okuduğumda zaten çok heyecanlandım. Ve bütün altyapısı, tasarımı, samimiyeti olarak, başından beri bende bıraktığı hissiyat olarak gerçekten bir beyazperde filmi olduğunu düşünüyordum. Böyle bir kadroyu birleştirdiği için Polat Bey’e çok teşekkür ederiz. Aksiyon sahnelerimiz var, duygusal taraftan da akan bazı aksiyonlar var. İzleyici bunu izlerken anlayacaktır. Yaz sıcakları biraz zordu. Tam yaz sıcaklarında setteydik. Hepimiz inandığımız için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Değerli insanlarla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.

        Çağatay Ulusoy, filmde başrolü paylaştığı Elçin Sangu ile ilgili olarak da "Çok uyumlu, tanıştığıma çok memnun oldum. İlk defa tanıştık ve ilk kez bu projede çalışma fırsatımız oldu. Çok keyifli zaman geçirdik" dedi.

        "PROJEDE ADINI GÖRÜNCE HEYECANLANDIM"

        Çağatay Ulusoy, yıllar önce 'Medcezir' dizisinde birlikte oynadığı Barış Falay hakkında ise "Barış ağabey her zaman enerjisi çok güzel bir insandır. Oturduk sohbetler ettik, onunla birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. İyi ki bir araya geldik, projede adını görünce çok heyecanlandım ve sevindim" dedi.

        Elçin Sangu da "Ben çok heyecanlıyım, umarım istediğimiz duyguyu seyirciye geçirebiliriz. Bütün ustalarımızın önünde saygıyla eğiliyorum, herkesin eline emeğine sağlık" dedi.

        "29 EKİM'E ÖZEL 120 TL"

        Polat Yağcı ise "İlk başlarda dijital mi sinema mı? diye düşünürken sinemaya karar verdik. Burada gördüğünüz herkes riski alarak 'Evet' dedi. Sinema bu günlerde çok zor. Sinema perdesinde izlenecek harika bir film yaptık. Çarşamba günü 29 Ekim'e özel 120 TL olacak bütün filmler" ifadelerini kullandı.

        "PARA HESABI YAPMADAN BİR ARAYA GELDİK"

        Polat Yağcı, basın mensuplarının bilet fiyatları hakkındaki sorularının ardından; "Buradaki bütün oyuncular para hesabı yapmadan projeye inanarak bir araya geldi" diye de ekledi.

        Ferit Kaya da; "Bu ekiple 4 hafta geçirmek benim için eşsiz bir duyguydu. Bu kadar güzel kadroyu bir araya getirdiği için Polat Yağcı'ya çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        "ÇAĞATAY'IN SETİ HEP ZORDUR"

        Barış Falay ise "Medcezir' projesinin ardından Çağatay ile ilk buluşma. Çağatay'ın seti hep zordur. Özlemişiz biz de birbirimizi. Meslek gereği biraz zor görüşüyoruz yoğunluk sebebiyle. Güzel bir proje yaptık, harika bir ekip ile bir araya geldik" dedi.

        Hüseyin Avni Danyal da "Biz oyuncular sinema filmini kendimizi tatmin etmek için yaparız, televizyona yaptığımız projeleri de para kazanmak için yaparız" dedi.

        #uykucu
        #Elçin Sangu
        #Çağatay Ulusoy
