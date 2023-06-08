UYKU KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI TERAPİLER VAR

Öte yandan, uykusuzluk sorunu yaşamayan 50 yaş üstü kişilere göre, bu sorunu yaşayan 50 yaş altı kişilerde ise felç riskinin daha fazla olduğu tespit edildi.