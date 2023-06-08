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Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

Bilim insanları, uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerin yaklaşık 10 yıl içerisinde felç riskiyle karşı karşıya kalabileceğini tespit etti

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  • Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

    Medpage Today'in haberine göre, Neurology isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 2002'den 2020'ye kadar daha önce felç geçirmemiş kişiler gözlemlendi.
  • Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

    Yaş ortalamasının 61 olduğu inceleme grubundaki kişilerin yüzde 57'sini kadınlar oluşturdu.
  • Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

    Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan Sağlık ve Emeklilik Çalışmasının (HRS) verilerini kullanarak araştırma yapan Dr. Wendemi Sawadogo ve ekibi, uykusuzluk semptomları ile felç riskini ilişkilendirdi.
  • Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

    Virginia Commonwealth Üniversitesinden Sawadogo'nun bulguları, "az şiddetli" ve "şiddetli" uykusuzluk şikayeti bulunan kişilerde, uykusuzluk sorunu görülmeyen kişilere kıyasla yaklaşık 10 yıl sonra felç riskinin daha fazla olduğuna işaret etti.
  • Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

    Sawadogo, şiddetli uykusuzluk sorunuyla karşı karşıya olan kişilerde ayrıca diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları ve depresyon görülmesinin felç riskini daha da arttırdığına dikkati çekti.
  • Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

    UYKU KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI TERAPİLER VAR

    Öte yandan, uykusuzluk sorunu yaşamayan 50 yaş üstü kişilere göre, bu sorunu yaşayan 50 yaş altı kişilerde ise felç riskinin daha fazla olduğu tespit edildi.
  • Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

    Sawadogo, uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak pek çok terapi olduğunu hatırlatarak, ilerleyen dönemlerde felç riskini azaltmak için erken teşhisin ve tedavinin önemini vurguladı.
  • Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

    Uykusuzluk çekenlerin bunu bir hastalık olarak görmediğinin altını çizen Sawadogo, uykusuzluk hastalığı hakkında farkındalık yaratmanın önemli olduğuna işaret etti.
  • Uykusuzluk, yaklaşık 10 yıl içerisinde felce neden olabilir

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