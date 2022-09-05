Uyum haftasının ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik
ABONE OL

Uyum haftasının ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu

Anaokulları ve ilkokul 1'inci sınıfların uyum haftasının başlamasıyla İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı

Uyum haftasının ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu
Uyum haftasının ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu
0:00 / 0:00
İHA

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 51’i geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 51’i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise kent genelinde trafik yüzde 51’i geçti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler - Kabine Toplantısı saat kaçta?
GÜNDEM Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki maddeler
Husumetlisini vurdu! Başında sigara içti!
GÜNDEM Husumetlisini vurdu! Başında sigara içti!
DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak, fırtına, sel uyarısı
GÜNDEM Meteoroloji'den uyarı! Sağanak, fırtına, sel uyarısı
Hatay'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
GÜNDEM Denizde kaybolmuştu, cansız bedeni kıyıda bulundu
Çankırı'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
GÜNDEM Kestiği ağacın altında kalarak öldü
MSB: Pençe Kilit bölgesinde bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı
GÜNDEM MSB: Pençe Kilit bölgesinde bir helikopterimiz kaza ...
Jandarma, 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatörü yakaladı
GÜNDEM Jandarma, 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 ...
Adıyaman'da arkadaşını kurtaran kişi boğularak hayatını kaybetti
GÜNDEM Arkadaşını kurtardı kendisi boğuldu
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?
GÜNDEM KPSS ortaöğretim başvuru ekranı!
Kırtasiye yardımı başvuruları 1300 TL ödeme yapılıyor | Kırtasiye yardımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir, şartları nedir? 2022 kırtasiye yardımı başvuru sayfası
GÜNDEM Kırtasiye yardımı başvuruları 2022

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.