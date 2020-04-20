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Balıkesir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 uzman çavuşu silahla yaralayıp kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri dün gece saat 22.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında jandarma ekiplerine el yapımı tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 uzman çavuş, karın bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralı uzman çavuşlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuşlardan birinin durumunun iyi olduğu, ameliyat edilen uzman çavuşun da durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

POLİS ATEŞ AÇARAK YAKALADI

2 uzman çavuşu yaralayan şüpheliler A.T., Y.S., M.D. ve T.D., polisin operasyonuyla otogar kavşağında ateş açılarak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde biri el yapımı iki silah ele geçirildi. 4 şüpheli emniyette alınan ilk ifadelerinin ardından sorgularının yapılması için jandarmaya gönderildi. Şüphelilerin uyuşturucuyla bağlantıları araştırılıyor.