Öte yandan Şahin ile Nare’nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde adeta bir deprem yaratır. Cihan, Nare’nin bile bilmediği o sırrı ortaya döker: “Boran’ın katili Ecmel!”... Şahin bu gerçeğe karşı çıkar, bildiğini söyler; ama Cihan’ın Hamada hakkında açıkladığı yeni ayrıntılar, Nare ile ailesi arasına kalın bir çizgi çeker. Bu gerçek, çiftin evliliğinin üzerine de kara bir gölge düşürür. Ecmel ise özgürlüğün tadını çıkarırken, Albora’ların nefesini kesmeye yemin eder.