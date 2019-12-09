Uzayda kaç insan var

Kim Milyoner Olmak İster'de "Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?" şeklindeki soru yarışmacıya soruldu. İşte, cevabı
SORU: Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan var?
A: 2 B: 4 C: 6 D: 8
Cevap: 6
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