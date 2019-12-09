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Uzayda kaç insan var? 9 Aralık Kim Milyoner Olmak İster

Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? Sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yayınlandı. İşte, 9 Aralık Kim Milyoner Olmak İster son bölüm

Uzayda kaç insan var

Kim Milyoner Olmak İster'de "Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?" şeklindeki soru yarışmacıya soruldu. İşte, cevabı

SORU: Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan var?

A: 2
B: 4
C: 6
D: 8

Cevap: 6

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