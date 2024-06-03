Üzerine araç sürülen eski kulüp başkanı hayatını kaybetti!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre ilçede 25 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan kavga sırasında iki çocuk babası Serkan Özkan (43), taraflardan birinin kavgaya karışanların üzerine sürdüğü aracın altında kaldı.

Eski Polatlıspor Kulüp Başkanı Özkan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cenaze törenine, Özkan'ın ailesi ve yakınları ile Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Olayda İ.Y, F.A.Ö. ve S.Ö'nün aralarında bulunduğu 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kavgaya karışanların üzerine aracı sürdüğü iddia edilen İ.Y. ile F.A.Ö'nün tutuklandığı, S.Ö. hakkında ise ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.

Fotoğraflar: İHA