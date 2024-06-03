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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üzerine araç sürülen eski kulüp başkanı hayatını kaybetti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Üzerine araç sürülen eski kulüp başkanı hayatını kaybetti!

        Ankara Polatlı'da kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan Eski Polatlıspor Kulüp Başkanı Serkan Özkan, hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:21
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        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
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        Ankara'nın Polatlı ilçesinde kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede 25 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan kavga sırasında iki çocuk babası Serkan Özkan (43), taraflardan birinin kavgaya karışanların üzerine sürdüğü aracın altında kaldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Eski Polatlıspor Kulüp Başkanı Özkan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Serkan Özkan'ın cenazesi, Polatlı Yeni Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Cenaze törenine, Özkan'ın ailesi ve yakınları ile Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

        Olayda İ.Y, F.A.Ö. ve S.Ö'nün aralarında bulunduğu 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kavgaya karışanların üzerine aracı sürdüğü iddia edilen İ.Y. ile F.A.Ö'nün tutuklandığı, S.Ö. hakkında ise ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Serkan Özkan
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