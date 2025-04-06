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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uzman çavuş kurşun yağdırdı | Son dakika haberleri

        Uzman çavuş kurşun yağdırdı

        Kars'ta Uzman Çavuş Selman K., 25 yaşındaki elektrik teknisyenini vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:25
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        Uzman çavuş kurşun yağdırdı
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        Kars'ta elektrik arıza servisi çalışanı Yakup Aydın (25), tartıştığı Uzman Çavuş Selman K. tarafından tabancayla öldürüldü.

        Olay, akşam saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada oturan Uzman Çavuş Selman K. ile Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli Yakup Aydın (25) arasında iddiaya göre. ‘Ne bakıyorsun?’ sözünün ardından tartışması çıktı.

        Tartışmanın büyümesi ardından Selman K. beylik tabancasıyla Yakup Aydın’a 11 el ateş etti. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınan Selman K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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