Üzüm asmasını kesen yeğenini tabancayla yaraladı

Olay saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalı Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre Coşkun T., yan yana evlerde oturduğu yeğeni Enes Ş. ile ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Coşkun T., tabancasıyla yeğenine ateş etti.

Enes Ş., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Coşkun T. gözaltına alınırken, yaralı yeğeni sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.