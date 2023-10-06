Vahide Perçin'in kızını görenler şoke oldu! Meğer aynı dizide rol alıyorlarmış!

Kadrosunda Y usuf Çim, Mustafa Uğurlu, Selin Kahraman, Asena Girişken, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin, son olarak kızıyla gündem oldu.

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Başarılı oyuncu Vahide Perçin'in kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de kariyerini annesi ve babası gibi oyunculuk alanına yönlendirmiş.