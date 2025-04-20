Vakıfbank, final serisinde 2-0 öne geçti!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Müsabakanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Üstünlük sık sık el değiştirirken VakıfBank, çaprazdan aldığı sayılarla skoru 13-11 yaptı ve Fenerbahçe Medicana'ya mola aldırdı. Moladan sonra Vargas ile arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli takım, birinci seti 25-22 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette Fenerbahçe Medicana karşısında Ryk'ın performansıyla üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, bu seti 25-20 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü set dengeli bir oyunla başlarken ortadan hücumlarla etkili olan VakıfBank, 16-12'lik üstünlük yakaladı. Bu sette üst üste hatalar yapan Fenerbahçe Medicana karşısında 5-0'lık (15-23) seri yakalayan sarı-siyahlılar, skor avantajını korudu ve üçüncü seti 25-19 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.