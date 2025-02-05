Valilikler 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yayımladığı mesajında, acıların ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Yaşanan felakette, aziz milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü örneklerinden birini sergilemesine vesile olduğunu ifade eden Masatlı, mesajında şunlara yer verdi:

"Kadim şehrimizin yeniden ihya, inşa ve imarında elbette zaman, sabır ve mücadele gerektiren bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreçte de yine en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir ki bu dayanışma ancak ve ancak seciyesi yüksek milletimizin şiarıdır. Yine bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetindeki güçlü devletimiz, depremin ilk saatlerinden itibaren depremlerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla geçici barınmadan iaşeye, konutlardan altyapıya, eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye, kültürden sosyal hizmetlere, sosyal yaşamdan çevreye kadar hayatın her yönünü kapsayan dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu bölgemizde yürütmektedir. Bu çerçevede yürüttüğümüz hummalı çalışmalarımızla 2 yıla sığması imkansız işleri başarmanın mutluluğu ve huzurunu hep birlikte yaşamaktayız."

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Masatlı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla her bir vatandaşın iyi olma haline katkı sağlayacak faaliyetleri eş zamanlı olarak şehrin her noktasında yürüttüklerini vurguladı.

ADANA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de 11 ili etkileyen depremde 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini, 100 bini aşkın vatandaşın yaralandığını anımsattı.

Depremden etkilenen iller arasındaki Adana'da da 13 binanın yıkıldığını, 687 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 1627 vatandaşın da yaralandığını belirten Köşger, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Köşger, depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlıklar, AFAD, jandarma, UMKE, Türk Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin afetzedelere yardım etmek için yoğun çaba harcadığını ifade ederek, "Milletimiz, vatanın her köşesinden deprem bölgesine uzanan dayanışma ve yardımlaşma köprüsü ile tüm dünya medeniyetlerine örnek olacak bir tutum sergilemiş, o zorlu süreçte Adana'mız da depremde sağlık üssü olarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmıştır. Zor zamanlarımızda Adana'mızın ve depremi yaşamış şehirlerimizin yanında olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakan, yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran 6 Şubat depremlerinin izlerini devletimiz ve milletimiz ile birlikte siliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.