Valur - Grindavik maçı rakamları

İzlanda Urvalsdeild maçında Valur ile Grindavik, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:15. Valur 29 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Grindavik 23 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Valur, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Grindavik, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 826. İddaa'da Valur kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Grindavik kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Valur son hafta oynanan Grindavik maçında 4-2 kazandı.

Grindavik ise Valur maçında 4-2 yenildi.

Valur, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Valur, kendi sahasında 17 gol attı, 9 gol yedi.

Grindavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Grindavik, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ