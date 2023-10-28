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        Van'da Filistin'e destek yürüyüşü ve mitingi

        VAN'da,İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, düzenlenen yürüyüş ve mitingle protesto edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:09 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:10
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        Van'da Filistin'e destek yürüyüşü ve mitingi
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        VAN'da,İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, düzenlenen yürüyüş ve mitingle protesto edildi.

        Van'da Peygamber Sevdalıları ve Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Boyalar Camisi önünde başladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yürüyüşe katılanlar sık sık tekbir getirerek ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, 'Hamas´a selam direnişe devam', 'Filistin'e özgürlük', 'Katil İsrail', 'Kahrolsun İsrail', 'Van uyuma, Filistin'e sahip çık' sloganları attı.

        Ellerinde 'Her Müslüman bir kova su dökerse İsrail'i sel alır', 'Soykırıma hayır', 'Bebek katili İsrail' pankartları taşıyan kalabalığın Sıhke Caddesi boyunca devam eden yürüyüşü, Beşyol Meydanı'nda son buldu. Burada Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi. Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Dönem Başkanı Mehmet Ali Uca, Filistin için seslerini duyurmaya devam edeceklerini ve her zaman Gazze ve mazlum Filistin halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

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