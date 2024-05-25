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        Van'da duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soyan şüpheliler yakalandı

        Van'ın Çatak ilçesinde duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soyan 2 şüpheli, çaldıkları altınlarla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:40
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        Van'da duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soyan şüpheliler yakalandı
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        Van'ın Çatak ilçesinde duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soyan 2 şüpheli, çaldıkları altınlarla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çatak’ta dün gece yaşanan hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen, sokak araştırması yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvarı delerek girdikleri kuyumcu dükkanından altın çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

        Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.

        Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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