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        Van YYÜ'de akademisyen ve öğrenciler Filistin için "sessiz yürüyüş" eylemlerini sürdürdü

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri "sessiz yürüyüş" eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:39
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        Van YYÜ'de akademisyen ve öğrenciler Filistin için "sessiz yürüyüş" eylemlerini sürdürdü
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri "sessiz yürüyüş" eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, merkezi yemekhane binasına kadar sessizce yürüdü.

        Burada basın açıklamasını okuyan YYÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Akaslan, Filistin halkının topraklarının 100 yılı aşkın süredir işgal edildiğini söyledi.

        Gazze'de katliamın devam ettiğini belirten Akaslan, "Hastane, cami, kilise, okul, sığınma kampı gibi tüm hayati kurumların yıkıldığı Gazze'de, su, elektrik, tıbbi ihtiyaçlar gibi zaruri ihtiyaçların temin edilmesi de siyonist terör örgütü tarafından abluka altında alınmış durumda. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Gazze halkı, ümitsizliğe ve karamsarlığa düşmeden çocuğuyla genciyle yaşlısıyla toprağını savunuyor." diye konuştu.

        YYÜ ailesi olarak eylemlerini sürdüreceklerini belirten Akaslan, "Siyonist terör örgütünün ve yandaşlarının yanında değil, insanlık savaşçısı Gazzelilerin ve diğer direniş güçlerinin yanında aynı duruşta bulunduğumuzu belirtiyoruz. Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve tüm mazlum coğrafyalarda zalim, zulmüne son verene kadar bizler de zalime zalim demeye, zulme dur demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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