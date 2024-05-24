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        Van'da hırsızlar duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soydu

        Van Çatak ilçesinde hırsızlar, duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası ve saat çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:13
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        Van'da hırsızlar duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanını soydu
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        Van Çatak ilçesinde hırsızlar, duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası ve saat çaldı.

        Hırsızlar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Muhsin ve Tuna Eraslan'a ait kuyumcu dükkanının iş yerinin arka duvarını deldikten sonra içeri girerek kamera ve alarm sistemini devre dışı bıraktı. Hırsızlar, 3 milyon değerinde altın, ziynet eşyası ve saati çalarak kaçtı.

        Sabah iş yerini açtığında hırsızlığı fark eden Tuna Eraslan'ın ihbarı üzerine kuyumcu dükkanına gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

        Eraslan, iş yerini açtığında duvarın delindiğini gördüğünü söyleyerek, "Büyük bir şok yaşadık. Dükkanımızın soyulduğunu anladık ve polise haber verdik. Zararımız çok, üzgünüz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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