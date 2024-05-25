Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi

Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde doğum yapan 21 yaşındaki kadının, kanaması olduğu için Van’a sevkine karar verildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü’nden ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede hazırlanan ambulans helikopter, Bahçesaray’a giderek hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.

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