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        Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:50
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        Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi
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        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı.

        Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde doğum yapan 21 yaşındaki kadının, kanaması olduğu için Van’a sevkine karar verildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü’nden ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede hazırlanan ambulans helikopter, Bahçesaray’a giderek hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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