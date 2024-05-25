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        Van'da kuyumcudan 3 milyon liralık altında çalan 2 şüpheli, yakalandı

        VAN'ın Çatak ilçesinde girdikleri kuyumcu dükkanından 3 milyon lira değerinde altın çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:30
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        Van'da kuyumcudan 3 milyon liralık altında çalan 2 şüpheli, yakalandı
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        VAN'ın Çatak ilçesinde girdikleri kuyumcu dükkanından 3 milyon lira değerinde altın çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan altınlar ise sahibine teslim edildi.

        Çatak ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde önceki gün Muhsin Eraslan’a ait kuyumcu dükkanına duvarı delerek giren hırsızlar, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Kamera incelemeleri ve yapılan araştırmalarla 2 şüpheli, kimlikleri tespit edilip yakalandı. Çalınan altınlar kuyumcu Eraslan'a teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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