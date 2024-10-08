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        Foseptiğe düşen eşeği itfaiye kurtardı

        VAN'ın Tuşba ilçesinde foseptiğe düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:22 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:25
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        Foseptiğe düşen eşeği itfaiye kurtardı
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        VAN'ın Tuşba ilçesinde foseptiğe düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki foseptiğe eşek düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğe düşen eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Eşek, itfaiye aracı ve hayvan kurtarma kemerleri ile çukurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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