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        Rahatsızlanan asker, kardan kapanan yol açılarak hastaneye kaldırıldı

        VAN'ın Başkale ilçesinin kırsal Sualtı Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan askeri personel, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kar nedeniyle kapanan yol ulaşıma açılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:30
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        Rahatsızlanan asker, kardan kapanan yol açılarak hastaneye kaldırıldı
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        VAN'ın Başkale ilçesinin kırsal Sualtı Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan askeri personel, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kar nedeniyle kapanan yol ulaşıma açılarak hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye 70 kilometre uzaklıktaki kırsal Sualtı Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan askeri personel için yardım istendi. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle karla mücadele ekiplerine de haber verildi. Bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Başkale Şantiye Şefliği ekipleri, 6 saat süren çalışmayla yol açılarak askeri personele ulaştı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan askeri personel, ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Başkale ilçesine bağlı Sualtı, Aydemir mahalleleri ile bu mahallelere bağlı 5 mezra yolu, Bahçesaray ilçesine bağlı 6 mezra ve Gürpınar ilçesine bağlı 2 mezra yolu olmak üzere 15 yerleşim yeri için de karla mücadele çalışması başlattı.

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