Rahatsızlanan asker, kardan kapanan yol açılarak hastaneye kaldırıldı

VAN'ın Başkale ilçesinin kırsal Sualtı Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan askeri personel, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kar nedeniyle kapanan yol ulaşıma açılarak hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 70 kilometre uzaklıktaki kırsal Sualtı Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan askeri personel için yardım istendi. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle karla mücadele ekiplerine de haber verildi. Bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Başkale Şantiye Şefliği ekipleri, 6 saat süren çalışmayla yol açılarak askeri personele ulaştı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan askeri personel, ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.