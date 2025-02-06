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        Van'da kar yağışı; 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        VAN'ın Başkale ve Çatak ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:35
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        Van'da kar yağışı; 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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        VAN'ın Başkale ve Çatak ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’ın Başkale ve Çatak ilçelerinde dün akşam saatleri itibarıyla kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Başkale ilçesine bağlı 25 mahalle ve 21 mezra, Çatak'a bağlı 2 mahalle ve 11 mezra ile Gürpınar’a bağlı 1 mezra yolu olmak üzere 60 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma yürütürken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı.

        Öte yandan, Van-Hakkari kara yolunda kar temizleme çalışması yapan karayollarına ait iş makinesi yoldan çıkarak devrildi. Operatör yara almadan kurtulurken, devrilen iş makinesi de bölgeye giden ekipler tarafından kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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