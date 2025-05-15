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        Van'da yüksek kesimlere kar yağdı

        VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:10
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        Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
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        VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

        Başkale ilçesinde birkaç gündür aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar ile kısa sürede ilçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağları, beyaza büründü. Hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 12 olduğu ilçede, mayıs ortasında yağan kar, bölge halkını şaşırttı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu artacağı bildirildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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