Van'da yüksek kesimlere kar yağdı

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Başkale ilçesinde birkaç gündür aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar ile kısa sürede ilçedeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağları, beyaza büründü. Hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 12 olduğu ilçede, mayıs ortasında yağan kar, bölge halkını şaşırttı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu artacağı bildirildi.