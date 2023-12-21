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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 22:45 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:04
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, 15-21 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonda, 234 gram sentetik uyuşturucu, 4,73 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan biri hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 11'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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