Van'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Aralık'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, 234 gram sentetik uyuşturucu, 4,73 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan biri hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 11'i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.