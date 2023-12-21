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        Çatak Kaymakamı Sercan Sarıkaya, üs bölgesini ziyaret etti

        Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sarıkaya, Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki 3 bin rakımlı Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:54
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        Çatak Kaymakamı Sercan Sarıkaya, üs bölgesini ziyaret etti
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        Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sarıkaya, Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki 3 bin rakımlı Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Sarıkaya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik ve İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış ile üs bölgesine giderek, asker ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

        Bölgede incelemelerde bulunan Sarıkaya, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sarıkaya, üs bölgesinde görevli personelle sohbet etti, görevlerinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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