Van'da "Yurtlar Arası Futbol Turnuvası" sona erdi

Van'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Yurtlar Arası Futbol İl Turnuvası" sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtlarda kalan öğrencilerin kaynaşması amacıyla turnuva organize edildi.

5 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Erciş Yurt Müdürlüğü Takımı'nı 4-0 yenen Süleyman Şah Yurdu, şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, turnuvaların futbol dışında basketbol, voleybol ve satranç branşlarında devam ettiğini söyledi.

Maçları takip ettiğini ifade eden Özdemir, "Derece elde eden takımlar bölge müsabakalarında ilimizi temsil edecekler. Tüm tesislerimiz, yurtlarımızda barınan gençlerimizin emrindedir. Sizler için tesislerimiz her daim açıktır. Başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.