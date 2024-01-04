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        Van'da kadınlara yönelik okuma yazma kursu açıldı

        Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursları ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 18:39 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:09
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        Van'da kadınlara yönelik okuma yazma kursu açıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursları ilgi görüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik kurs açıldı.

        Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta zorlanan kadınlar, belediyenin açtığı kurslara gelerek eğitim alıyor.

        Kadınlar, kursta akıcı okuma, hızlı yazma teknikleri ve dört işlem becerilerini geliştiriyor.

        Bir ve ikinci kademe olarak düzenlenen kursta, başarılı olan kursiyerlere eğitim belgesi veriliyor.

        Kurs sayesinde okuma yazma öğrendiklerini belirten kadınlar, kursun kendileri için verimli geçtiğini ifade ederek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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