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        Ortaokul öğrencileri, harçlıklarını Filistin'e gönderdi

        VAN'ın Erciş ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu´nda öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için tiyatro gösterisi yapıp, harçlıklarından topladıkları parayı Filistin'e gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:30
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        Ortaokul öğrencileri, harçlıklarını Filistin'e gönderdi
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        VAN'ın Erciş ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu´nda öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için tiyatro gösterisi yapıp, harçlıklarından topladıkları parayı Filistin'e gönderdi.

        Erciş ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenim gören 710 öğrenci, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için etkinlik yaptı. Okulun İngilizce öğretmeni Dürdane Özdaş'ın organize ettiği etkinlikte, öğrenciler Filistin´de yaşananlara dikkat çekmek için tiyatro gösterisi yaptı. Gösteride öğrenciler, 'Artık savaş istemiyoruz, çocuklar ölmesin' sloganı attı. Öğrenciler ayrıca harçlıklarından biriktirdikleri parayı da Filistin'e gönderilmek üzere okul yönetimine teslim etti.

        Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının devam ettiğini belirterek, "Biz de bu konuyla ilgili Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek, oradaki katliama dikkat çekmek, onlara karşı desteğimizi belirtmek için okullarımıza da çalışmalar başlattık. İlçe Kaymakamlığımızın koordinesinde bugün de Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerimiz kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e gönderdiler. Biz de öğrencilerimizin bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür diyoruz" dedi.

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