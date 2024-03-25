Van'da terör operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 28 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 28 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 17-24 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 28 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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