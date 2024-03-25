Van'da farklı suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 287 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 287 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamında, 17-24 Mart'ta yürütülen çalışmalarda 287 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 21'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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