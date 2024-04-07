Van'da gençler iftar programında bir araya geldi

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan gençler ve aileleri hep birlikte dua etti.

Gençlik merkezlerinin 12 ay boyunca çalıştığını ifade eden Özdemir, "Gençlik merkezlerimiz ramazan ayında faaliyetlerini sürdürüyor. Ramazan boyunca birçok merkezimizde iftar programı düzenledik. Şehrin en ücra köşelerinde ve bütün ilçelerde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, kent genelinde 17 gençlik merkezi ve 8 genç ofisinin hizmet verdiğini söyledi.

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