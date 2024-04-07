Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da gençler iftar programında bir araya geldi

        Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:57 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da gençler iftar programında bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gençlere yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Yalçın Özdemir, kent genelinde 17 gençlik merkezi ve 8 genç ofisinin hizmet verdiğini söyledi.

        Gençlik merkezlerinin 12 ay boyunca çalıştığını ifade eden Özdemir, "Gençlik merkezlerimiz ramazan ayında faaliyetlerini sürdürüyor. Ramazan boyunca birçok merkezimizde iftar programı düzenledik. Şehrin en ücra köşelerinde ve bütün ilçelerde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan gençler ve aileleri hep birlikte dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadrolar açıklandı! Fenerbahçe U19 ile...
        Kadrolar açıklandı! Fenerbahçe U19 ile...
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Ali Koç: İsyanımızın ilk somut adımı!
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        Trump: Hapse girmekten onur duyarım
        TFF'den seçim kararı!
        TFF'den seçim kararı!
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Bağcılar'da film gibi soygun girişimi
        Beşiktaş'tan TFF'ye seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye seçim çağrısı
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Eyüpspor, Süper Lig'e yükseldi!
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        Real Madrid'e bir Türk daha!
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İkinci el merakı da onu kurtaramadı
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        İlişki sırasında 5 aylık hamile kadını öldüren sanığın cezası belli oldu
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Demet Akbağ'ın sandığından çıkanlar
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Soyguncu bir aileyi yakarak öldürdü! Çaldığı bilezikle borcunu ödedi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        SU7 üretim hattından ilk görüntüler
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        İş insanlarını dolandıran şebekeye suçüstü: Aralarında polisler de var
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?

        Benzer Haberler

        Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı
        Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı
        Van'da askeri araç devrildi
        Van'da askeri araç devrildi
        Jandarma bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetiminde
        Jandarma bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetiminde
        Çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda ekip...
        Çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda ekip...
        Görevi devralan DEM Parti'li Zeydan: Kentin dinamikleri ile hizmet yapacağı...
        Görevi devralan DEM Parti'li Zeydan: Kentin dinamikleri ile hizmet yapacağı...
        Van'da solunum sıkıntısı olan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırı...
        Van'da solunum sıkıntısı olan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırı...