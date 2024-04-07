Çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda ekiplerin karla mücadelesi

ÇIĞ riski nedeniyle aralık ayından beri kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda 1 hafta önce başlatılan karla mücadele çalışmasında ekipler, yolu ulaşıma açmak için kar tünellerini açarak ilerliyor.

Van-Bahçesaray kara yolunda 22 Aralık 2023'ten bu yana çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı. Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu. 3 ay 8 gün kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce bir hafta önce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak güçlükle ilerliyor. 42 kilometrelik kara yolundaki karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.