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        Çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda ekiplerin karla mücadelesi

        ÇIĞ riski nedeniyle aralık ayından beri kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda 1 hafta önce başlatılan karla mücadele çalışmasında ekipler, yolu ulaşıma açmak için kar tünellerini açarak ilerliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:15
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        Çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda ekiplerin karla mücadelesi
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        ÇIĞ riski nedeniyle aralık ayından beri kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda 1 hafta önce başlatılan karla mücadele çalışmasında ekipler, yolu ulaşıma açmak için kar tünellerini açarak ilerliyor.

        Van-Bahçesaray kara yolunda 22 Aralık 2023'ten bu yana çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı. Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu. 3 ay 8 gün kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce bir hafta önce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 4-5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak güçlükle ilerliyor. 42 kilometrelik kara yolundaki karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişi yaşamını yitirmiş, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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