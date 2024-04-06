Van'da solunum sıkıntısı olan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

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