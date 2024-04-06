Van'da solunum sıkıntısı olan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı olan 59 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı olan 59 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Solunum sıkıntısı olan 59 yaşındaki hastanın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.