Görevi devralan DEM Parti'li Zeydan: Kentin dinamikleri ile hizmet yapacağız

VANBüyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adayı Abdullah Zeydan, mazbatasını aldıktan sonra görevi devraldı. Zeydan, "Kentin dinamikleri ile hizmet yapacağız. Önümüzdeki çok iş var. Bundan sonra önümüze bakıp, halkımıza hizmet edeceğiz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası dün mazbatasını alan Abdullah Zeydan, bugün Van Büyükşehir Belediyesi'ne giderek görevi devraldı. Zeydan'a, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekilleri Mahmut Dindar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi eşlik etti. Belediye binası önünde partililer ve vatandaşlar tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan Zeydan, Kürtçe yaptığı konuşmada, kendilerini destekleyen Van halkına ve demokratik kitle örgütlerine teşekkür etti.