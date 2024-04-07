Jandarma bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetiminde

MESUT VAROL/NECMETTİN KARACA - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesinde acılar yaşanmaması ve kara yollarında kazaların en aza indirilmesi amacıyla havadan ve karadan denetimlerini yoğunlaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle ek tedbirler aldı.

Tatil süresince vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev yapacak ekipler, insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşması için havadan helikopter ve dron, karadan da hız tespit cihazlarıyla trafik denetimi yapıyor.

Van'da 5 kontrol noktasında görev alan 18 jandarma trafik ekibi, 23 asayiş timi ve 217 personel, vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için mesai yapıyor. Otobüs terminallerinde yolcu taşımacılığı yapan araçları denetleyen ekipler, alkol ve uyuşturucu testi yaptıkları sürücülerin takograf cihazları ile yetki belgelerini kontrol ediyor. Yolcuları emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendiren ekipler, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkış yapan araçların kullandığı kara yolunda da hız tespit cihazlarıyla trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyor.