Van'da askeri araç devrildi
VAN'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği askeri araç, devrildi.
VAN’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği askeri araç, devrildi. Kaza, 1'i hafif yaralı, 13 asker kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 70’inci kilometresindeki Güzelsu mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den görev dönüşü Van'a gelen 51. Komado Tugay Komutanlığı'na ait Kirpi aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araçtaki 1 asker hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 1'i hafif yaralı 13 asker, ambulanslarla kontrol amaçlı Van'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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