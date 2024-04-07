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        Van'da askeri araç devrildi

        VAN'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği askeri araç, devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:35
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        Van'da askeri araç devrildi
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        VAN’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği askeri araç, devrildi. Kaza, 1'i hafif yaralı, 13 asker kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 70’inci kilometresindeki Güzelsu mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den görev dönüşü Van'a gelen 51. Komado Tugay Komutanlığı'na ait Kirpi aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araçtaki 1 asker hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 1'i hafif yaralı 13 asker, ambulanslarla kontrol amaçlı Van'daki hastanelere sevk edildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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