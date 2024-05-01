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        110 tonluk tekne 8 saatte kara yolundan Van Gölü'ne ulaştırıldı

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gevaş ilçesindeki tersanede yapılan 110 tonluk gezi teknesi, ekiplerin aldığı önlemler kapsamında tırla taşınarak 8 saatte Van Gölü'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:20
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        110 tonluk tekne 8 saatte kara yolundan Van Gölü'ne ulaştırıldı
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        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gevaş ilçesindeki tersanede yapılan 110 tonluk gezi teknesi, ekiplerin aldığı önlemler kapsamında tırla taşınarak 8 saatte Van Gölü'ne ulaştırıldı.

        İlçedeki sanayi sitesinde bulunan tersanede 5 ayda yapılan teknenin yüzde 80'inin tamamlanmasıyla göle indirilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine il dışından getirilen özel dorseli tıra yüklenen tekne, alınan izinlerin ardından trafik ekiplerinin kontrolünde Van-Bitlis kara yolunda 4 kilometre taşınarak Van Gölü'nün kıyısına götürüldü.

        8 saat süren yolculuk sırasında Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri elektrik hatlarını, Türk Telekom ekipleri kuruma ait hatları kontrol altında tuttu.

        Kara yolunun 2 şeridi kapatılarak götürülen tekne, zorlu sürecin ardından alınan önlemler doğrultusunda göle indirildi.

        Tekne, kalan yüzde 20'lik kısmının ve tefrişatlarının tamamlanmasının ardından Van Gölü'nde seferlere başlayacak.

        - "4 kilometrelik yolu 8 saatte aşabildik"

        Tekne sahiplerinden Barzan Bayram, AA muhabirine, 5 ay önce böyle bir tekne yapmaya karar vererek çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Bu sürede teknenin yüzde 80'ini Gevaş'taki tersanede tamamladıklarını anlatan Bayram, şöyle devam etti:

        "Teknenin kalan kısmının işlemlerinin gölde yapılması gerekiyor. Camların takılması ve iç dizayn bu çalışmaların içinde yer alıyor. Karayolları Müdürlüğünden izin bekliyorduk. İzinlerin alınmasından sonra tekneyi 3 vinç yardımıyla il dışından getirdiğimiz yük taşıma tırına yükledik. 4 kilometrelik yolu 8 saatte aşabildik. Emniyet Müdürlüğü, VEDAŞ ve Telekom ekipleri yolculuğumuz boyunca önlem aldı. Çok şükür tekneyi Van Gölü'ndeki iskeleye ulaştırdık."

        Tekne sahiplerinden Hamza Bayram ise tekneyi Van Gölü ile buluşturmak için uzun ve yorucu bir yolculuk gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Bu süreci kazasız tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Bayram, "Teknemiz 110 ton ağırlığa, 30 metre uzunluğa, 8 metre genişliğe sahip. 3 kattan oluşuyor. Tam anlamıyla bittiğinde Van Gölü'nün en büyük gezi teknesi olacak. 350 kişi taşıma kapasitesi var. Kara yolunun 2 şeridini kapatarak gelebildik. Bu anlamda trafikte yaşanan aksamadan dolayı özür dileriz. İnşallah teknemiz turizme katkı sunacak. Bir aya kadar hizmet vermeye başlayacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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