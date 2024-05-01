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        Van'da farklı suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

        Van'da yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:35
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        Van'da farklı suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Van'da yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda kent genelinde dün yapılan çalışmalarda 5 bin 973 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulaması yapıldı.

        Kontrollerde farkı suçlardan haklarında arama kaydı ve toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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