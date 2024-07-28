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        Annelerinden ayrı düşen yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde hayata tutunuyor

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 100'e yakın yavru yaban hayvanı tedavi edildi, birçoğu doğal yaşama bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:15 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:15
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        Annelerinden ayrı düşen yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde hayata tutunuyor
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 100'e yakın yavru yaban hayvanı tedavi edildi, birçoğu doğal yaşama bırakıldı.

        Sulak alanları ve geniş coğrafyasıyla yaban hayatının hareketli olduğu Van Gölü havzasında, annelerinden kopmuş ya da yuvalarından erken ayrılmış yavru yaban hayvanları Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

        Bu yıl aralarında kurt, ayı, kerkenez, karga, baykuş, puhu ve dağ keçisi yavrularının da bulunduğu 100'e yakın yaban hayvanı yavrusu merkezde tedavi edildi.

        Merkez bahçesindeki doğal ortamda bakımları yapılan yavru hayvanlardan bazılarının tedavi ve bakımları sürüyor.

        - "Yavruların büyük bir kısmını doğaya kazandırıyoruz"

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

        Yaban hayatı ve ekolojik dengenin devamı için çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, "Van Gölü havzasında yaban hayvan çeşitliğinin ve sulak alanların çok olması vesilesiyle yılın her günü, her mevsimi, her ayında bize yaban hayvanları gelmekte. Bahar mevsiminde genellikle annelerinden kopmuş, yuvadan ayrılmış, yuvada tutunamayacak ya da yaralı yaban hayvanları gelmekte. Bu sene yırtıcılardan kuşlardan en çok kerkenez ve karga yavruları geldi." dedi.

        Yavru kuşları "kreş hizmeti verir gibi" büyüttükleri belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Bu sene merkezimize 100'e yakın yaban hayvanı yavrusu geldi. Bunların içerisinde annelerinden koparılmış dağ keçisi, kurt ve ayı yavruları da vardı. Yavruların büyük bir kısmını doğaya kazandırıyoruz. Bizim bakmamız ayrı, doğaya alışarak büyümeleri ayrı. Dolayısıyla bir yavru görüldüğü zaman, kesinlikle oradan uzaklaştırmamalı. Annesi insanları görünce kaçmış ya da kenarda bekleyebilir. İnsanlar oradan çekilince yavrusuna dönecektir."

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