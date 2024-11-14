Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çığ riski nedeniyle yolları kapatılan Bahçesaraylıların tek isteği çığ tünelleri

        MESUT VAROL - Her yıl çetin geçen kış aylarında yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayanlar, ulaşım çilelerinin bitmesi için tespit edilen noktalara çığ tüneli yapılmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çığ riski nedeniyle yolları kapatılan Bahçesaraylıların tek isteği çığ tünelleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESUT VAROL - Her yıl çetin geçen kış aylarında yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayanlar, ulaşım çilelerinin bitmesi için tespit edilen noktalara çığ tüneli yapılmasını istiyor.

        Yüksek dağların yamaçlarından geçen, kışın metrelerce karın yağdığı Van-Bahçesaray kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürekli kapanıyor.

        Düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği 4-5 Şubat 2020'den bu yana, risk bulunan dönemlerde yolun kapatılması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden 6 saat süren yolculukla ulaşılıyor.

        Van-Bahçesaray kara yolunun günlerce kar altında kalmasıyla ulaşımda büyük sıkıntılar yaşayan Bahçesaraylılar, çığ yataklarının bulunduğu bölgelere inşa edilecek tünellerle çığ riskinin bertaraf edilmesini istiyor.

        - "Bahçesaraylılar olarak çok mağduruz"

        İlçeye bağlı İslam Mahallesi Muhtarı Kadir Yaşar, AA muhabirine, kışın yaşanan yol sorunu nedeniyle ilçe nüfusunun önemli bir kısmının başka şehirlere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

        Kışın Bahçesaray yolunun kapanmasıyla uzun süre Van ile bağlantılarının kesildiğini belirten Yaşar, şöyle konuştu:

        "2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nin de bulunduğu yolda her yıl birçok noktaya çığ düşüyor. Güvenlik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bahçesaraylılar olarak mağduruz. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden giden yolu kullanıyoruz ancak o yolda da çığ tehlikesi var. Tek isteğimiz çığ tehlikesinin bulunduğu 5 kilometrelik kısma tünel yapılması. Çığlarda birçok can verdik. Artık bunların olmasını istemiyoruz."

        Güneyyamaç Mahallesi Muhtarı Zekeriya İltemiş de yolun kapanması nedeniyle memurların ve öğretmenlerin ilçeye gelmeye çekindiğini dile getirdi.

        Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyen İltemiş, "Bazen yoğun yağıştan dolayı helikopter de gelemiyor. Hastalarımız oluyor merkeze getiremiyoruz. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kar tünelleriyle bizi bu sıkıntıdan kurtarabilirler." dedi.

        - "5 kilometrelik çığ tüneli istiyoruz"

        İlçenin en büyük sıkıntısının kışın düşen çığlardan dolayı yollarının kapanması olduğunu ifade eden ilçe sakinlerinden Affan Orhan, her sene aynı sorunu yaşadıklarını anlattı.

        Söz konusu yolda 2020'de düşen çığlarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Orhan, şunları kaydetti:

        "Yaşadığımız sorunun çözülmesi için 5 kilometrelik çığ tüneli istiyoruz. Kısım kısım yapılabilir. Bu tüneller yapılırsa tehlike ortadan kalkar. En kısa zamanda yapılmasını talep ediyoruz. 15 bin insanın güvenliği söz konusu. İki ay sonra kar birikecek ve çığlar gelecek. Kullandığımız alternatif yolda da çığ tehlikesi var. Van'a gelmemiz 6-7 saat sürüyor. Karayolları ekipleri gerekeni yapıyor ancak yeterli olmuyor."

        İlçe sakinlerinden Timur Demirtaş da kışın büyük zorluk yaşadıklarını bildirerek, "Tek isteğimiz bu yola kar tüneli yapılması. Karabet Geçidi'nin bulunduğu bölgeye yapıldı. Aynı şekilde diğer noktalara da yapılmasını talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ilçemize çok önem veriyor. Ambulans helikopter kışın en çok ilçemize çalışıyor. Büyük bir külfet söz konusu. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?

        Benzer Haberler

        Depremde kısmen yıkılan 600 yıllık Yusuf Kümbeti'nin restorasyonunda sona g...
        Depremde kısmen yıkılan 600 yıllık Yusuf Kümbeti'nin restorasyonunda sona g...
        Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek Güzeldere Tüneli açılıyor
        Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek Güzeldere Tüneli açılıyor
        Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde restorasyon çalışm...
        Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde restorasyon çalışm...
        Van'da Diyabet Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Van'da Diyabet Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Van'da 2 bin çiftçiye 200 bin koyun verildi
        Van'da 2 bin çiftçiye 200 bin koyun verildi
        Van YYÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzaland...
        Van YYÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzaland...