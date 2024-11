Çığ riski nedeniyle yolları kapatılan Bahçesaraylıların tek isteği çığ tünelleri

MESUT VAROL - Her yıl çetin geçen kış aylarında yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayanlar, ulaşım çilelerinin bitmesi için tespit edilen noktalara çığ tüneli yapılmasını istiyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen, kışın metrelerce karın yağdığı Van-Bahçesaray kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürekli kapanıyor.

"2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nin de bulunduğu yolda her yıl birçok noktaya çığ düşüyor. Güvenlik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bahçesaraylılar olarak mağduruz. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden giden yolu kullanıyoruz ancak o yolda da çığ tehlikesi var. Tek isteğimiz çığ tehlikesinin bulunduğu 5 kilometrelik kısma tünel yapılması. Çığlarda birçok can verdik. Artık bunların olmasını istemiyoruz."