Van YYÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda, dezavantajlı öğrenciler merkeze alınarak hazırlanan 13 proje ile kent merkezi ve tüm ilçelere yönelik iş takvimlerinin belirlendiği protokol, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras tarafından imzalandı.