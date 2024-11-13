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        Van YYÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:01
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        Van YYÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

        Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda, dezavantajlı öğrenciler merkeze alınarak hazırlanan 13 proje ile kent merkezi ve tüm ilçelere yönelik iş takvimlerinin belirlendiği protokol, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras tarafından imzalandı.

        Protokolle kentteki eğitim sisteminin rasyonel ve pozitif yönde gelişiminin artırılması hedefleniyor.

        Programa, İŞKUR Müdürü Selma Biçek, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Kayri ve ilgili personel katıldı.

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