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        Van'da Diyabet Günü dolayısıyla program düzenlendi

        Van'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:29 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:45
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        Van'da Diyabet Günü dolayısıyla program düzenlendi
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        Van'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen programda diyabetle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Vali Ozan Balcı, kentte 2 yıl önce başlatılan diyabetli çocuklara şeker ölçüm sensörü dağıtım projesinin devam ettiğini söyledi.

        Proje kapsamında 550 çocuğa şeker ölçüm sensörü dağıttıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Devletimiz güçlüdür. İmkanlarımızı devletin gerçek sahibi milletimizin çocuklarına harcamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projemiz bundan sonra da devam edecek. Diyabetli çocuklar ve ailelerinin sıkıntılarını biliyoruz. Çocuklarımızın parmaklarının delinip acı çekmelerinin önüne geçiyoruz. İlgili kurumlarımız planlamalarını yapıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi sensör konusunda hiçbir çocuğumuz mağdur edilmeyecek."

        Müzik dinletisiyle son bulan programa, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun, Hastane Başhekimi Remzi Sarıkaya, sağlık personeli, aileler ve çocuklar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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