Van'da Diyabet Günü dolayısıyla program düzenlendi

Van'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen programda diyabetle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Ozan Balcı, kentte 2 yıl önce başlatılan diyabetli çocuklara şeker ölçüm sensörü dağıtım projesinin devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 550 çocuğa şeker ölçüm sensörü dağıttıklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Devletimiz güçlüdür. İmkanlarımızı devletin gerçek sahibi milletimizin çocuklarına harcamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projemiz bundan sonra da devam edecek. Diyabetli çocuklar ve ailelerinin sıkıntılarını biliyoruz. Çocuklarımızın parmaklarının delinip acı çekmelerinin önüne geçiyoruz. İlgili kurumlarımız planlamalarını yapıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi sensör konusunda hiçbir çocuğumuz mağdur edilmeyecek."