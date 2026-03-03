Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da açılan kurslara katılan yükümlü "ustalık belgesi" aldı

        Van'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce açılan kurslara katılan yükümlü, el sanatları modüllerini başarıyla tamamlayarak "ustalık belgesi" almaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:28
        Van'da açılan kurslara katılan yükümlü "ustalık belgesi" aldı

        Van'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce açılan kurslara katılan yükümlü, el sanatları modüllerini başarıyla tamamlayarak "ustalık belgesi" almaya hak kazandı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce açılan kursa katılan yükümlü, usta öğrencilerden aldığı eğitimin ardından Mesleki Eğitim ve Sanat Merkezi sınavına katıldı.


        Burada başarılı olan yükümlü ustalık belgesi almaya hak kazandı.


        Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, sınavda başarı gösteren yükümlüyü tebrik ederek belgesini taktim etti.

        Yükümlü de kurslarda hazırladığı ışıklı rölyef tabloyu Kara'ya hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

