Van'da açılan kurslara katılan yükümlü "ustalık belgesi" aldı

Van'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce açılan kurslara katılan yükümlü, el sanatları modüllerini başarıyla tamamlayarak "ustalık belgesi" almaya hak kazandı.



Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce açılan kursa katılan yükümlü, usta öğrencilerden aldığı eğitimin ardından Mesleki Eğitim ve Sanat Merkezi sınavına katıldı.





Burada başarılı olan yükümlü ustalık belgesi almaya hak kazandı.





Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, sınavda başarı gösteren yükümlüyü tebrik ederek belgesini taktim etti.



Yükümlü de kurslarda hazırladığı ışıklı rölyef tabloyu Kara'ya hediye etti.

