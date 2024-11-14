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        Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde restorasyon çalışması devam ediyor

        Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim-9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören tarihi Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:05
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        Van depremlerinde hasar gören Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde restorasyon çalışması devam ediyor
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        Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim-9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören tarihi Kara Yusuf Bey Kümbeti'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

        Çatakdibi Mahallesi'ndeki kümbetin restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından proje hazırlandı.

        Yaklaşık bir yıl önce ihalesi yapılan proje kapsamında başlatılan restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi.

        Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ile restorasyon çalışmalarının yapıldığı kümbette incelemelerde bulundu.

        Görevlilerden bilgi alan Balcı, Van'ın önemli tarihi yapılarını restore ederek turizme kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kentin doğası, tarihi ve kültürüyle çok zengin ve kadim bir şehir olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Doğanın, kültürel varlıkların ve tarihi eserlerin korunmasına özel gayret gösteriyoruz. Tarihi zenginliklerimiz çok fazla. Burada 15. yüzyıla ait bir eser var. Kara Yusuf Bey Kümbeti, Van depremlerinde zarar görmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Valiliğimizin katkılarıyla güzel bir eseri korumaya aldık. Kümbetin üzerinde kemer şeklinde Ayetel Kürsi var. Tarihi dokusu bozulmadan restorasyonu yapıldı. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim."

        Kentin diğer noktalarındaki tarihi yapılarda da restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Balcı, "Atalarımızdan miras kalan değerlerimizi geleceğe taşımak istiyoruz. Görüldüğü gibi güzel bir eser oldu. Hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda çevre düzenlemesini de yaparak çalışmayı tamamlayacağız. Herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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