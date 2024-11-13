Van'da 2 bin çiftçiye 200 bin koyun verildi

Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 2 bin çiftçiye 200 bin koyun verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre Vali Ozan Balcı, Edremit ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde projeden yararlanan vatandaşın çiftliğini ziyaret etti.

Proje kapsamında sürüsünü 4 katına çıkaran çiftçi ile sohbet eden Balcı, tarım ve hayvancılığı özel olarak desteklediklerini söyledi.

Proje kapsamında kentte 1 milyon koyun projesini başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirten Balcı, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla 2 bin çiftçimize 200 bin koyun verdik. Hedefimiz 10 bin aileye 1 milyon koyun vermek. Projemizle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir kaynaklarını artırmak, onların kırsaldan kente göç etmelerini azaltmak ve yaşamlarına katkı sağlamak istiyoruz. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Tarım ve Orman Bakanlığımız da bizi destekliyor. Sıfır faizli, bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli koyun kredisi veriyoruz. Sadece koyun tedarik etmiyoruz. Aynı zamanda entegre bir proje. İlimiz, mera varlığı bakımından Türkiye'nin ilkleri arasında. Proje kapsamında mera ıslahı, veteriner hizmetleri, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması, hayvan hastalıklarıyla mücadele gibi korunga, yonca, fiğ ve arpa desteklerimiz de var."