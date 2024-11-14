Depremde kısmen yıkılan 600 yıllık Yusuf Kümbeti'nin restorasyonunda sona gelindi

VAN Valisi Ozan Balcı, Erciş ilçesinde 2011'de meydana gelen 2 depremde kısmen yıkılan 600 yıllık Kara Yusuf Kümbeti'nde 1 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını söyledi.

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Zortul Mahallesi'ndeki 600 yıllık Kara Yusuf (Zortul) Kümbeti, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar görüp kısmen yıkıldı. Van Valiliği, çalışma başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Van Valiliği kaynaklarıyla kümbetin restorasyon çalışmalarına 2023 Aralık'ta başlandı. Van Valisi Ozan Balcı, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Balcı, açıklamasında da şunları söyledi:

"Bizler, doğanın ve kültürel varlıkların korunmasına özel gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 15'inci yüzyıla ait bir eser var. Kara Yusuf Kümbeti dediğimiz, halk arasında da Zortul Kümbeti adlandırılan bu kümbetimiz, depremden sonra yıkılmıştı. Van Koruma Kurulumuzun kararıyla bu taşlar koruma altına alınmıştı. Biz de Valilik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla uygulama projemizi yaptık, sonra da ihale ettik. Çalışmalar şu an yüzde doksan seviyesine gelmiş durumda. Böylece tarihi bir eserimizi korumuş olduk. Kümbetimizin üzerinde Ayetel Kürsi var. Arkadaşlara sordum, hepsini güzel, intizamlı korumuşlar. En azından 36 tanesi korunmuş. İnşallah bittiği zaman Erciş Ovası'nın ortasında tarihe, kültüre sahip çıkma adına güzel bir eseri sahiplenmiş olacağız. Biz memleketimizi, milletimizi seven insanlar olarak, bu coğrafyanın çocukları olarak, eğitimli insanlar olarak ekip arkadaşlarımızla beraber kültürümüze, tarihimize sahip çıkıyoruz. Van'ımıza hayırlı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum" dedi.