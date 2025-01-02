Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen yıl yaklaşık 4 milyon hasta girişi oldu

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen yıl yaklaşık 4 milyon hasta girişi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen yıl yaklaşık 4 milyon hasta girişi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen yıl yaklaşık 4 milyon hasta girişi oldu.

        Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Hakkı Sağol, gazetecilere, hastanede randevu talebinde bulunan kişilerin yüzde 90'ının aynı hafta randevu bulabildiğini söyledi.

        Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için ek muayene poliklinikleri de oluşturduklarını ifade eden Sağol, şöyle konuştu:

        "Hastanemizde 2024 yılında yaklaşık 4 milyon hasta muayene oldu. MHRS'de sıkıntısı yaşadığımız bazı bölümlerde hastane olarak akşam saat 17.00-20.00 saatleri arasında ek muayene poliklinikleri oluşturduk. Hastalarımız buraya MHRS sistemi üzerinden direkt başvuru yapıp muayene olabilmektedir. Van'da hem uzman hekim sayımızı artırarak hem de tıbbi cihaz iyileştirmesi yaparak hastalarımızı kısa sürede muayene edip sağlıklarına kavuşmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

        Vatkandaşlardan Pelin Toper ise "Kızım hasta olduğu için MHRS'den randevu talebinde bulunduk. Aynı gün muayene olduk ve yatışımız sağlandı. Bir sorunla karşılaşmadık. Doktorlar başta olmak üzere hastane yönetimine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Karşılıksız çekte 5 yılın zirvesi
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Van'da eşini kaybeden ihtiyaç sahibi 51 kadın, konutlarına kavuştu
        Van'da eşini kaybeden ihtiyaç sahibi 51 kadın, konutlarına kavuştu
        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Regaip Kandili mesajı
        MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Regaip Kandili mesajı
        Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için yapılan konutlar teslim edildi
        Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için yapılan konutlar teslim edildi
        Özel gereksinimli öğrencilerle tatlı yaptılar
        Özel gereksinimli öğrencilerle tatlı yaptılar
        Van'da aile bağlarının güçlendirildiği "tandır kürsüsü" geleneği yaşatılıyo...
        Van'da aile bağlarının güçlendirildiği "tandır kürsüsü" geleneği yaşatılıyo...
        Van'da kuru kayısı çuvallarında kaçak sigara ele geçirildi
        Van'da kuru kayısı çuvallarında kaçak sigara ele geçirildi