Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gribal enfeksiyon sayılarına ilişkin, "Kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde influenza ve rhinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Memişoğlu'nu, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve kurum amirleri karşıladı.

Cuma namazını Firdevs Türkmenoğlu Camisi'nde kılan Memişoğlu, önceki gün babası Şakir Sarıkaya'yı kaybeden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Remzi Sarıkaya'ya taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı dileklerini iletti.

Ardından hastaneyi ziyaret eden Memişoğlu, burada gazetecilere, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentte yapacakları toplantıda sağlık hizmetlerini değerlendireceklerini belirten Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini veren ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, Van'ın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağlık alanındaki merkez üslerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Daha iyi nasıl sağlık hizmeti verebileceğimizi burada konuşacağız. Öncelikli olarak burada sağlık hizmeti veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgenin en iyi sağlık hizmeti veren hastanelerinden bir tanesi. Bizler daha iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız. Van'da 11 hastanemiz var. Bir tane üniversite hastanemiz ve 3 özel hastanemiz var. Tüm hastanelerimizde en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışıyoruz. Van'a bir müjdemiz var; 800 yataklı Van Şehir Hastanesinin projesini bitirdik, en geç mart ayına kadar ihalesini yapacağız ve Van'ımıza 800 yataklı şehir hastanesi kazandıracağız. Bununla beraber Van'da inşaata başladığımız 75 yataklı bir hastanemiz de var, onun da yer teslimini yaptık, inşaatına başlayacağız."

- Gribal enfeksiyon sayıları

Son zamanlarda gribal enfeksiyon sayılarının arttığının ifade edildiğine değinen Memişoğlu, "Kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok. Aynı şekilde influenza ve rhinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tip grip vakalarını özellikle aile hekimliklerinde ve istirahat ederek, toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Onun için toplumdan bu hususa dikkat etmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bilgisayarı ve interneti kullanırken siz onları kullanın, onlar sizi kullanmasın"

Memişoğlu, bugün okullarda karne alınarak tatile girildiğini anımsatarak, tüm öğrencilere başarı diledi, tatilde bol bol dinlenmeleri ve istirahat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Çocukların sağlık kültürünün artırılmasında toplumun örnek olması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sigara, alkol, kötü beslenme ve maalesef kilo, toplumumuzun sorunu. Bunun için gelecek nesillere, çocuklarımıza da gençlerimize de bizlerin örnek olması gerekiyor. Özellikle annelerden ve babalardan istirham ediyorum. Sigara, dünyanın en kötü alışkanlıklarından bir tanesi. Ülkemizde de maalesef sigara içme oranlarımız yüksek, onun için çocuklarımızın yanında, hatta hiç içmemelerini tavsiye ediyoruz. Sonuçta bedenimize, kendimize zarar veriyor. En büyük hedefimiz, hastalanmadan sağlığımızı korumak. Bu konuda da buna zarar veren kötü beslenmeyi, hareketsizliği ve kötü alışkanlık olan sigarayı özellikle bırakmalarını istiyorum kullanıcıların."

Memişoğlu, internetin bağımlılık haline geldiğine de değinerek, "Bilgisayarı ve interneti kullanırken siz onları kullanın, onlar sizi kullanmasın. İnternet ve sosyal alan, bağımlılık haline gelmiş durumda. Gençlerimiz tabii eğlenecekler, dinlenecekler, internette dolaşacaklar, sosyal medyayı takip edecekler ama normal hayatlarında sokağa, arkadaşlarına ve büyüklerine zaman ayırmayı unutmasınlar. Onlara en büyük tavsiyemiz, interneti kendileri kullansın, internet onları kullanmasın." değerlendirmesinde bulundu.